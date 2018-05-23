Основатель Facebook Марк Цукерберг избежал ответа на самые острые вопросы членов Европарламента по делу об утечке данных пользователей. Глава крупнейшей в мире соцсети рассказал то, что уже говорил перед американским сенатом, а затем заявил, что время вышло.

Основатель Facebook Марк Цукерберг ушел от ответов на самые острые вопросы членов Европарламента по делу об утечке данных пользователей. Бизнесмена спросили, в частности, об использовании террористами крупнейшей соцсети, а также о том, как вышло, что у Facebook нет полноценных конкурентов. Цукерберг рассказал то, что уже говорил перед американским сенатом, а затем заявил, что время вышло.В результате европейские парламентарии так и не смогли заставить бизнесмена ответить на острые вопросы тут же, и договорились, что он еще прилетит в Европу. Правда когда — пока неизвестно, отмечает телеканал "Россия 24".Есть и хорошие новости: Facebook будет соблюдать новый Регламент о защите персональных данных ЕС (GDPR – General Data Protection Regulation), который вступит в действие 25 мая 2018 года. Он обязывает предоставить пользователям широкий контроль своих личных данных, включая возможность полностью удалить хранящуюся информацию.Если операторов веб-сайтов уличат в нарушениях регламента, то размер штрафа может составить 4% от их годового оборота.Цукерберга пригласили на заседание Европарламента после того, как стало известно о передаче данных 87 миллионов пользователей соцсети компании Cambtidge Analytica для использования в маркетинговых целях. Цукерберг заверил, что впредь будет бережнее обращаться с личными данными пользователей. На слушания он согласился не сразу. При этом дал в итоге согласие разговаривать только с главами парламентских фракций, а не выступать перед всеми депутатами законодательного органа Евросоюза.