Казусный инцидент случился в эфире телепрограммы
Доброе утро, Британия с приглашенным ведущим Беном Фоглом.
Виною тому стала одежда гостя.
Казусный инцидент случился в эфире телепрограммы
"Доброе утро, Британия" с приглашенным ведущим Беном Фоглом.
Виною тому стала одежда гостя.
Мужчина
посетил шоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он надел
очень короткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле,
со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса.
Пользователи соцсетей отреагировали
на неловкое обстоятельство молниеносно. Они сразу начали выкладывать скриншоты
эфира с очевидными вопросами про "голого" ведущего, буквально затравив Бена
насмешками, сообщает The Sun.
"Кто-то
забыл сказать Фоглу, чтобы он надел какие-нибудь штаны?", "Кто-нибудь хочет сказать Бену Фоглу очевидную вещь?" — посмеялись
над гостем студии зрители. Через некоторое время и сами ведущие шоу спросили у своего
коллеги, как ему удалось получить такой загар на ногах при покорении Эвереста, намекая
на длину его шорт. "Я не думал, что вы посадите меня на кресло. Я надеялся
сидеть за столом", – попытался выкрутиться из сложившейся ситуации Фогл.
Напомним, весной прошлого года звезда британского телевидения, модель,
писатель и журналист Кэти Прайс подверглась многочисленным насмешкам от своих
подписчиков в Instagram. Желая продемонстрировать свою идеальную фигуру,
известная телеведущая совсем забыла об окружающем интерьере: в ее доме царил
беспорядок, что и вызвало множество негативных комментариев.