Казусный инцидент случился в эфире телепрограммы Доброе утро, Британия с приглашенным ведущим Беном Фоглом. Виною тому стала одежда гостя.

Казусный инцидент случился в эфире телепрограммы"Доброе утро, Британия" с приглашенным ведущим Беном Фоглом.Виною тому стала одежда гостя.Мужчинапосетил шоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он наделочень короткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле,со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса.Пользователи соцсетей отреагировалина неловкое обстоятельство молниеносно. Они сразу начали выкладывать скриншотыэфира с очевидными вопросами про "голого" ведущего, буквально затравив Бенанасмешками, сообщает The Sun."Кто-тозабыл сказать Фоглу, чтобы он надел какие-нибудь штаны?", "Кто-нибудь хочет сказать Бену Фоглу очевидную вещь?" — посмеялисьнад гостем студии зрители. Через некоторое время и сами ведущие шоу спросили у своегоколлеги, как ему удалось получить такой загар на ногах при покорении Эвереста, намекаяна длину его шорт. "Я не думал, что вы посадите меня на кресло. Я надеялсясидеть за столом", – попытался выкрутиться из сложившейся ситуации Фогл.Напомним, весной прошлого года звезда британского телевидения, модель,писатель и журналист Кэти Прайс подверглась многочисленным насмешкам от своихподписчиков в Instagram. Желая продемонстрировать свою идеальную фигуру,известная телеведущая совсем забыла об окружающем интерьере: в ее доме царилбеспорядок, что и вызвало множество негативных комментариев.