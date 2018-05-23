Эксперты заявляют о необходимости принятия законопроекта о введении ответственности за исполнение на территории России американских санкций. В результате консультаций депутатов Госдумы с бизнес-сообществом и представителями правительства должен появиться устраивающий все стороны документ.

Эксперты заявляют о необходимости принятия законопроекта о введенииответственности за исполнение на территории России американских санкций. Врезультате консультаций депутатов Госдумы с бизнес-сообществом и представителямиправительства должен появиться устраивающий все стороны документ.По мнению политолога Антона Хащенко, наличие в национальномзаконодательстве четко сформулированного запрета выполнять санкционные требованияиностранного государства и, главное, мер ответственности за его нарушение можетбыть немаловажным аргументом в случае соответствующих разбирательств вамериканских судах.Эксперт выразил мнение, что принятие законопроекта необходимои отметил важность обсуждения этого документа с участием всех, кого он можеткоснуться в той или иной мере.В интервью Dni.Ru Хащенко также обратил внимание на то, что Госдума VII созывадемонстрирует способность не только самостоятельно разрабатывать законопроекты,но и широко их обсуждать с экспертами, бизнесменами, представителямиобщественных организаций. "Это позитивный момент, появившийся в работеДумы", – сказал собеседник нашего издания.Напомним, что сегодня, 23 мая в Госдуме депутаты, эксперты ипредставители бизнес-сообщества обсудили на Совете по законотворчеству предложенияпо введению ответственности за исполнение на территориинашей страны антироссийских санкций. Сейчас в Думе находится на рассмотрениисоответствующий законопроект. Как заверил участников встречи Вячеслав Володин, никтоне намерен принимать нормы, которые способны нанести вред экономике России."Будем исходить из того, что, если страна защищена, значит,будет защищен и бизнес. В ходе нашего обсуждения, уверен, мы найдем балансинтересов и выработаем те предложения, которые качественно улучшат законопроектко второму чтению и защитят нашу страну, российский бизнес", – сказал спикерГосдумы.Володин напомнил, что широкое обсуждение законопроекта обответственности за исполнение антироссийских санкций связано с соответствующейпросьбой представителей деловых объединений. Спикер также отметил, что передзаконодателями стоит задача защитить Россию от санкций, но при этом нельзяставить под удар бизнес и экономику страны.Спикер Думы предложил заинтересованным сторонам до концанедели представить предложения, которые помогут подготовиться к разговору справительством. Встреча с представителями кабмина должна состояться наследующей неделе, после этого законодатели хотят выйти на итоговое обсуждение сделовым и экспертным сообществом.Напомним, что Госдума на заседании 17 мая перенесларассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности заисполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. В РСПП призвалипересмотреть инициативы, предлагавшиеся в первоначальном варианте документа.