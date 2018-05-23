Одним из приоритетов социальной политики во Владимирской области остаётся обеспечение прав несовершеннолетних.

Одним из приоритетов социальной политики во Владимирской области остаётся обеспечение прав несовершеннолетних. Так, по рекомендации губернатора главы администраций городских округов и муниципальных районов региона внесли корректировки в местные бюджеты, предусматривающие увеличение финансирования расходов на детский оздоровительный отдых. По информации из муниципалитетов, расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2018 году увеличены на 8,6 процента по сравнению с предыдущим годом или на 104 млн рублей.Под особым контролем в регионе находятся дети, воспитывающиеся в приёмных семьях. В апреле этого года специалисты департамента образования администрации Владимирской области совместно с представителями регионального отделения ОНФ обследовали условия проживания детей в 9 приёмных семьях города Владимира. Кроме того, специалистами департамента в сотрудничестве с муниципальными органами опеки и попечительства проведены проверки 22 приёмных семей во Владимире, Муроме и Гусь-Хрустальном, а также в Муромском и Петушинском районах. В ходе этих проверок нарушений не выявлено.