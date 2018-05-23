Кроме нее на губернаторский праймериз выдвинули двух депутатов
Кроме нее на губернаторский праймериз выдвинули двух депутатов
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
идет на второй срок через праймеризм фракции «Единая Россия».
На заседании регионального политического совета партии дали старт предварительному голосованию. Кроме Орловой на губернаторский праймериз выдвинули двух депутатов ЗакСобрания Владимирской области Сергея Бородина и Светлану Мангушеву.
Единый день предварительного голосования пройдет в 49 регионах России 3 июня.
На выборы губернатора в 2013 году Светлана Орлова
также выдвигалась от «Единой России». Тогда она набрала 74,73% голосов избирателей.