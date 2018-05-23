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<a href="http://33live.ru/novosti/23-05-2018-gubernator-vladimirskoj-oblasti-svetlana-orlova-idet-na-vtoroj-srok.html" target="_blank">Губернатор Владимирской области Светлана Орлова идет на второй срок</a> - Кроме нее на губернаторский праймериз выдвинули двух депутатов