Визуальная Instagram соцсеть скоро добавит новую функцию, которая позволит полностью скрыть из новостной ленты публикации от отдельных пользователей, но оставить их в списке друзей. Для этого потребуется нажать на значок с тремя точками в верхнем правом углу поста и нажать на новую кнопку Заглушить (Mute).

"Визуальная" Instagram соцсеть скоро добавит новую функцию, которая позволит полностью скрыть из новостной ленты публикации от отдельных пользователей, но оставить их в списке друзей. Для этого потребуется нажать на значок с тремя точками в верхнем правом углу поста и нажать на новую кнопку "Заглушить" (Mute).Кроме публикаций, "заглушены" могут быть и истории. Другой человек не узнает, что его посты были скрыты. При этом пользователь продолжит получать уведомления о комментариях или сообщениях, в которых он упомянут.Настройки видимости публикаций давно есть в Facebook. Соцсеть позволяет скрыть посты конкретного пользователя на 30 дней, либо полностью отменить подписку на его обновления, не убирая из списка друзей.А Twitter кнопка Mute играет роль фильтра. Так можно блокировать пользователей, оставляющих оскорбительные комментарии. Если кто-то напишет в адрес включившего фильтр пользователя твит с "запрещенным" словом, пользователь не получит уведомления и не увидит запись.”Instagram запустила репосты, но только в "историях" читайте такжеДругая планируемая функция Instagram призвана уберечь от "зомби-браузинга" — когда пользователь просмотрел все новые посты, но продолжает листать дальше. Теперь приложение начнет высвечивать уведомление, что были просмотрены все публикации за последние 48 часов. Эта функция тестируется, и пока неясно, будет ли она реализована.