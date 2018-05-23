Спортивный корреспондент смогла остановить несущегося коня, попав под копыта животного. Однако девушке все-таки удалось подняться на ноги и усмирить животное.

Спортивный корреспондент смогла остановить несущегося коня, попав под копыта животного. Однако девушке все-таки удалось подняться на ноги и усмирить животное.Журналистка готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. Неожиданно один из коней скинул наездника на землю и резко понесся прямо на нее. Девушка попыталась остановить животное на скорости около 50 километров в час и попала под его копыта. После этого лошадь начала волочить ее по земле, но журналистка схватила поводья и успокоила животное. Поступок девушки вызвал восхищение как среди журналистов, так и среди спортсменов, передает Daily Mail.