Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получил аттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну.

Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получилаттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну.Анна Заворотнюк поделилась снимком в Instagram, на котором позируету дверей школы вместе с младшим братом. "Выпускникнаш👨🏻‍🎓Братишка, пусть путь твой будет светлый,яркий,добрый и успешный🙏🏻 мы всегда рядом❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – подписала под фото девушка.Отметим, что звездные отпрыски выглядели очень торжественно.Майкл облачился в черный бархатный пиджак и белую рубашку, а его сестрапозирует в розовом костюме, состоящем из шортиков с высокой талией и жакета. Многиепользователи заметили, что сын "прекрасной няни" невероятно похож на Анастасию. Кто-то даже отметил, что благодаря длинным волосам Майкл смахивает на девчонку.За несколько чесов снимок набрал более тысячи отметок "Нравится"."Поздравляем Майкла, желаем дальнейших успехов ❤️😻👍", "Какойвзрослый уже парень 🙈", "Очень рады заМайкла))) Желаю ему сил в дальнейшем будущем 😍🙋💪🎉", "Какаякрасивая девочка", – писали пользователи соцсети в комментариях подснимком.Добавим, что Анна и Майкл дети Анастасии от второго брака сбизнесменом Дмитрием Стрюковым. Наследнице актрисы 22 года, а ее брату 17 лет. Девушкаживет и учится на продюсера в Нью-Йорке, но иногда прилетает в Россию навеститьродных. Сама Анастасия Заворотнюк уже почти десять лет счастлива в браке с третьиммужем фигуристом Петром Чернышевым, сообщает.