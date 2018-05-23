Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получил
аттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну.
Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получил
аттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну.
Анна Заворотнюк поделилась снимком в Instagram, на котором позирует
у дверей школы вместе с младшим братом. "Выпускник
наш👨🏻🎓
Братишка, пусть путь твой будет светлый,яркий,добрый и успешный🙏🏻 мы всегда рядом❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – подписала под фото девушка.
Отметим, что звездные отпрыски выглядели очень торжественно.
Майкл облачился в черный бархатный пиджак и белую рубашку, а его сестра
позирует в розовом костюме, состоящем из шортиков с высокой талией и жакета. Многие
пользователи заметили, что сын "прекрасной няни" невероятно похож на Анастасию. Кто-то даже отметил, что благодаря длинным волосам Майкл смахивает на девчонку.
За несколько чесов снимок набрал более тысячи отметок "Нравится".
"Поздравляем Майкла, желаем дальнейших успехов ❤️😻👍", "Какой
взрослый уже парень 🙈", "Очень рады за
Майкла))) Желаю ему сил в дальнейшем будущем 😍🙋💪🎉", "Какая
красивая девочка", – писали пользователи соцсети в комментариях под
снимком.
Добавим, что Анна и Майкл дети Анастасии от второго брака с
бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Наследнице актрисы 22 года, а ее брату 17 лет. Девушка
живет и учится на продюсера в Нью-Йорке, но иногда прилетает в Россию навестить
родных. Сама Анастасия Заворотнюк уже почти десять лет счастлива в браке с третьим
мужем фигуристом Петром Чернышевым, сообщает.