Беспрецедентный рост цен на бензин с начала 2018 года заставил правительство отменить планировавшееся повышение акцизов на нефтепродукты с 1 июля. Мало того, опасаясь неконтролируемого разгона инфляции, кабмин решил снизить акцизы, не обещая при этом хоть какого-то снижения цен на бензин и дизельное топливо.

Беспрецедентный рост цен на бензин с начала 2018 года заставилправительство отменить планировавшееся повышение акцизов на нефтепродукты с 1июля. Мало того, опасаясь неконтролируемого разгона инфляции, кабмин решилснизить акцизы, не обещая при этом хоть какого-то снижения цен на бензин идизельное топливо.Цены на бензин выросли с января по май на 5%, этот показательболее чем в два раза превышает динамику инфляции. За последнюю неделю рост достиг1,8% и если бы правительство не приняло решениео снижении акцизов, то за год бензин подорожал бы на 30%. Вероятно, что цена натопливо потянула бы за собой цены на продукты и промышленные товары, в итоге кконцу года инфляция могла бы взлететь до космических высот.Как заявил сегодня, 23 мая вице-премьер Дмитрий Козак, правительствовидело риск роста цены на бензин и дизельное топливо, поэтому было приняторешение о снижении акцизов на дизельное топливо на две тысячи рублей.Такжеправительство не будет вводить дополнительные 500 рублей акцизов с тонны солярки(так планировалось в начале года), а на бензин решено снизить косвенный налогаж на три тысячи рублей.Таким образом, с 1 июля производители бензина будут платитьгосударству около восьми тысяч рублей за тонну вместо 11 тысяч. Пойдут ли онипри этом на снижение цен? Очевидно, что нет.В истории России такого еще небыло, ведь экономика работает по принципу "спрос рождаетпредложение". Даже в случае с нынешней средней ценой 95-го бензина в 44рубля за литр машин на улицах и шоссе меньше не становится, а значит, спросостается на прежнем уровне.Что касается причин такого резкого скачка цен на бензин, то вседело кроется в росте мировых цен на нефть, вызванном, в свою очередь, решением Трампавыйти из иранской ядерной сделки. Российские нефтяные компании решили пойматьволну и на фоне высоких цен нарастили экспорт в стремлении заработать как можнобольше. На внутреннем рынке из-за этого возник дефицит топлива и, какследствие, рост цен на него.Снижение акцизов и цен на нефть автоматически не приведет кснижению стоимости бензина и дизельного топлива. Государство уже давно ее не регулирует,а совести у производителей просто не хватит для такого шага.Да и с точкизрения экономической целесообразности это неправильно: в поднявшейся доопределенного уровня цене автоматически закладываются расходы на логистику, премиирабочим, другие траты. Никто добровольно не снизит цену, такое может произойтитолько в случае массового отказа от покупки бензина.Что же такое акцизы и для чего они нужны? Товары массовогопотребления, но не первой необходимости, во многих странах облагаютсядополнительным или косвенным налогом. Платит его производитель или продавец, анеобходим он для регулирования спроса на такие товары. В России это – табачные изделия,алкоголь, новые автомобили и мотоциклы, моторные масла, топливо (газ, бензин,авиационный керосин и прочее).Доходы от сбора акцизов идут в федеральный бюджет иперераспределяются в нем, в том числе, на строительство дорог и инфраструктуры.Нельзя, к примеру, утверждать, что Крымский мост построен исключительно на такиеденьги, но часть средств, потраченных на него, является доходами от продажиподакцизных товаров.Означает ли, что решение правительства по снижению акцизовна топливо приведет к тому, что в России станут меньше строить дорог? В кабминеговорят, что некоторое снижение поступлений в дорожные фонды будет наблюдаться,но одновременно было принято решение, что долю акцизов, которая зачисляется вфедеральный бюджет, перераспределят в бюджеты регионов. Так что, настроительстве новых трасс и инфраструктуры снижение акцизов не отразится.Стоит отметить, что наши цены на бензин далеко не самыевысокие в мире. К примеру, в Великобритании литр бензина строит 104 рубля в пересчетена российскую валюту, а в Гонконге и того больше – 130 рублей. Страной с самымдешевым топливом вот уже много десятилетий остается Венесуэла, там литр бензинастоит 60 копеек.