Мужчина не собирался возвращать деньги

Мужчина не собирался возвращать деньгиВ Костроме 42-летний мужчина взял в долг у двух знакомых более 11 млн рублей. Так как он не собирается возвращать деньги, правоохранители возбудили в отношении местного жителя уголовное дело.В 2013 году суд признал мужчину должником. Он занял у одного знакомого 4 млн 428 тысяч рублей, у второго - 7 млн 499 тысяч. Однако мужчина не пытался справиться с ситуацией и даже не устроился на работу. Тогда его отправили на обязательные работы - на 300 часов.Однако наказание не сработало. В отношении должника возбудили новое уголовное дело.