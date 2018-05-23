Защитник сборной Сербии Урош Спаич продолжит карьеру в Краснодаре. 25-летний футболист обошелся краснодарцам в 7 миллионов евро.

Защитник сборной Сербии Урош Спаич продолжит карьеру в "Краснодаре". 25-летний футболист обошелся краснодарцам в 7 миллионов евро.Клубы договорились о переходе футболиста, и после отпуска Спаич присоединится к "Краснодару". Спаич – воспитанник "Црвены Звезды", выступал во французской "Тулузе" и бельгийском "Андерлехте". Урош сыграл 5 матчей в составе сборной Сербии, но не вошел в заявку для участия в чемпионате мира.Спаич стал вторым футболистом, пополнившим ряды "Краснодара" во время межсезонья Ранее южане заключили контракт с полузащитником "Уфы" Дмитрием Стоцким.