Российский актер Николай Перминов был ошарашен встречей с
бывшей зазнобой Яной Боевой. Девушка пришла на программу На самом деле
Первого канала чтобы познакомить его с их общей дочерью.
Российский актер Николай Перминов был ошарашен встречей с
бывшей зазнобой Яной Боевой. Девушка пришла на программу "На самом деле"
Первого канала чтобы познакомить его с их общей дочерью.
В студии попытались выяснить правда ли артист некоторое
время назад, узнав о беременности, бросил возлюбленную. Защитить Яну пришла ее
мать Елена Анатольевна. Женщина призналась, что это она заставила дочь призвать
к ответу предполагаемого отца ее внучки.
"Я лазила в просторах интернета посмотреть, что же из себя
представляет Николай. Смотрю – а ему хорошо живется. Он то живет в Америке, то
он снимается в фильмах, в Instagram он вообще просто хвастается… в каких
ресторанах кушает, где занимается фитнесом. Он должен участвовать в воспитании
ребенка", – заявила женщина ведущему Дмитрию Шепелеву.
Примечательно что, Перминов не сразу вспомнил о какой
любовной истории идет речь, по словам мужчины у него было много мимолетных
романов. "Мы познакомились с тобой в магазине. Я работала там продавцом. Это
были предновогодние праздники. Ты пришел за покупками. Припоминаешь?" – вопрошала
Яна.
Николай отметил, что начинает вспоминать бывшую зазнобу. Он подтвердил,
что шесть лет назад между ними была связь, но также отметил, что о беременности
девушки он не догадывался. Яна, наоборот, уверяла, что говорила о своем
положении Перминову, но артист не захотел принимать участия в воспитании
малышки. Полиграф опроверг слова молодой мамы.
В студии появился взрослый сын Перминова Андрей, мужчина с
порога заявил, что женщины не смогут ничего добиться от Никалая, так как его отец – не мужик. "Вы пытаетесь добиться алиментов за пять лет? Я рос без отца 20 лет
и никакой помощи", – отметил юноша.
Выяснилось, что Андрей не единственный ребенок актера, есть
еще один наследник Александр, воспитанием, которого Перминов не занимался. Эта информация шокировала безупречного отца Шепелева.
Редакторы
связались по скайпу с бывшей супругой актера Валентиной. Женщина нелестно
отозвалась об экс-супруге. Якобы тот изменял ей и поколачивал. Спасаясь от побоев, она
забрала маленького сына и сбежала. Проходя проверку на полиграфе, Николай
признался, что Валентина говорит правду, он действительно вел себя не по-мужски.
Пришло время вскрыть результаты ДНК-исследования. "Вывод:
отцовство исключено", – с досадой зачитала Елена Анатольевна. "Я прошу
извинений, я не права была", – добавила женщина.