Российский актер Николай Перминов был ошарашен встречей с бывшей зазнобой Яной Боевой. Девушка пришла на программу На самом деле Первого канала чтобы познакомить его с их общей дочерью.

Российский актер Николай Перминов был ошарашен встречей сбывшей зазнобой Яной Боевой. Девушка пришла на программу "На самом деле"Первого канала чтобы познакомить его с их общей дочерью.В студии попытались выяснить правда ли артист некотороевремя назад, узнав о беременности, бросил возлюбленную. Защитить Яну пришла еемать Елена Анатольевна. Женщина призналась, что это она заставила дочь призватьк ответу предполагаемого отца ее внучки."Я лазила в просторах интернета посмотреть, что же из себяпредставляет Николай. Смотрю – а ему хорошо живется. Он то живет в Америке, тоон снимается в фильмах, в Instagram он вообще просто хвастается… в какихресторанах кушает, где занимается фитнесом. Он должен участвовать в воспитанииребенка", – заявила женщина ведущему Дмитрию Шепелеву.Примечательно что, Перминов не сразу вспомнил о какойлюбовной истории идет речь, по словам мужчины у него было много мимолетныхроманов. "Мы познакомились с тобой в магазине. Я работала там продавцом. Этобыли предновогодние праздники. Ты пришел за покупками. Припоминаешь?" – вопрошалаЯна.Николай отметил, что начинает вспоминать бывшую зазнобу. Он подтвердил,что шесть лет назад между ними была связь, но также отметил, что о беременностидевушки он не догадывался. Яна, наоборот, уверяла, что говорила о своемположении Перминову, но артист не захотел принимать участия в воспитаниималышки. Полиграф опроверг слова молодой мамы.В студии появился взрослый сын Перминова Андрей, мужчина спорога заявил, что женщины не смогут ничего добиться от Никалая, так как его отец – не мужик. "Вы пытаетесь добиться алиментов за пять лет? Я рос без отца 20 лети никакой помощи", – отметил юноша.Выяснилось, что Андрей не единственный ребенок актера, естьеще один наследник Александр, воспитанием, которого Перминов не занимался. Эта информация шокировала безупречного отца Шепелева.Редакторысвязались по скайпу с бывшей супругой актера Валентиной. Женщина нелестноотозвалась об экс-супруге. Якобы тот изменял ей и поколачивал. Спасаясь от побоев, оназабрала маленького сына и сбежала. Проходя проверку на полиграфе, Николайпризнался, что Валентина говорит правду, он действительно вел себя не по-мужски.Пришло время вскрыть результаты ДНК-исследования. "Вывод:отцовство исключено", – с досадой зачитала Елена Анатольевна. "Я прошуизвинений, я не права была", – добавила женщина.