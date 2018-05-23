Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что американская администрация продолжает исходить из того, что первый в истории саммит США - КНДР состоится, как и планировалось, 12 июня.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что американская администрация продолжает исходить из того, что первый в истории саммит США — КНДР состоится, как и планировалось, 12 июня."Мы работаем в направлении 12 июня", — ответил Помпео на вопрос журналистов о том, есть ли резервные даты для американо-северокорейских переговоров.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что президент США Дональд Трамп уделяет много времени подготовке к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "проводя встречи или общаясь по телефону с лидерами других стран".По словам Сандерс, администрация Трампа "продолжает подготовку к саммиту", передает ТАСС.Первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван 16 мая заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если Вашингтон продолжит настойчиво требовать денуклеаризации Корейского полуострова, не предлагая ничего взамен.