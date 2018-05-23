При приближении грозового фронта рекомендуется отключить электроприборы
При приближении грозового фронта рекомендуется отключить электроприборы
Дождь, гроза и усиление юго-восточного ветра ожидаются в Ивановской области 23 мая, сообщает ГУ МЧС России по региону.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха по области днем составит +26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с.
ГУ МЧС при приближении грозового фронта рекомендует отключить все электроприборы, закрыть двери, окна и форточки. Во время грозы нельзя укрываться под деревьями, лучше переждать ее в помещении. На улице нужно отключить мобильный телефон.
Также рекомендуется на оставлять автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями, воздержаться от поездок в условиях сильного дождя.