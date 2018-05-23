До начала чемпионата мира по футболу остается меньше месяца. Совсем скоро в Россию приедут миллионы болельщиков со всего света, которые будут наблюдать за матчами с участием любимых команд. Главным городом мундиаля станет Москва. О финальной подготовке к первенству журналистам рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

До начала чемпионата мира по футболу остается меньшемесяца. Совсем скоро в Россию приедут миллионы болельщиков со всего света,которые будут наблюдать за матчами с участием любимых команд. Главным городоммундиаля станет Москва. О финальной подготовке к первенствужурналистам рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.Основной площадкой чемпионата мира по футболу станетспорткомплекс "Лужники". По словам Хуснуллина, с 25 мая там начнется работа специалистов FIFA. "К этому моментувсе работы должны быть прекращены", – сказал он.Руководитель стройкомплекса Москвы напомнил, чтореконструкция большой спортивной арены "Лужники" была завершена годназад, причем все работы были выполнены вовремя и в запланированном объеме."Мы целый год обкатывали стадион, провели ряд товарищеских матчей и другихмассовых мероприятий", – отметил он.По словам Хуснуллина, это было необходимо для того, чтобыпонять, что еще нужно сделать и доработать. "По результатам тестовых матчеймы сделали ряд усовершенствований, к примеру, улучшили зону для журналистов,сделали Wi-Fi на всем стадионе, включая подтрибунное пространство", -рассказал руководитель городского стройкомплекса, подчеркнув, что аренаполностью готова для матчей чемпионата.Но для проведения мундиаля одного лишь стадионанедостаточно. Не менее важны временные сооружения. Работа по их строительствутакже подходит к концу. "Это места, где будут располагаться волонтеры,стюарды, все те, кто будет помогать организовывать чемпионат. Кроме того,построена зона телевидения – огромная площадка, где журналисты со всего мирамогут освещать чемпионат", – сказал Хуснуллин. По его словам, работыведутся очень активно, на них задействовано более тысячи человек.Заработают на территории комплекса и камеры хранения. Болельщики смогут прямо из аэропорта приехать на игру, оставить багаж и проходитьдосмотр уже без вещей. Всего на территории "Лужников" будетоколо 20 временных объектов, при этом часть из них уже сдана. Какие-то из нихбудут демонтированы после мундиаля, другие останутся для дальнейшегоиспользования."Площадь временных сооружений – около 100 тысячквадратных метров. Туда будет подведено электричество, связь, вода. В ближайшиедни все работы закончим", – сказал Хуснуллин. Кроме того, отметил он, былоблагоустроено 160 гектаров территории.По словам Хуснуллина, в настоящее время на территории"Лужников" строятся или реконструируются 45 объектов. Один из них -Центр художественной гимнастики. "Работы идут в хорошем темпе, до конца года мыпланируем их завершить. По нашим оценкам, сдача объекта может начаться уже вконце осени", – сказал он.Также продолжаются работы по строительству канатной дороги,которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники". Хуснуллин отметил, чтокапитальные конструкции уже возведены, идет пуск и наладка оборудования, монтажинженерных систем. "Запустить канатную дорогу планируется после завершениямероприятий мундиаля", – заявил Хуснуллин.Спортивный комплекс "Лужники" будет развиваться ипосле чемпионата мира. Задача городских властей, чтобы кластер принимал околопяти миллионов человек в год."Мы убеждены, что "Лужники" будутвостребованы под различные массовые мероприятия, концерты, соревнования другихвидов спорта. Для этого создана вся необходимая инфраструктура", – добавилруководитель городского стройкомплекса.Что касается Москвы в целом, то столица полностью готова кпроведению мирового первенства. Так, был решен вопрос транспортнойинфраструктуры. еще в 2016 году запущено Московское центральное кольцо (МЦК), одна изстанций которого – "Лужники" – расположена в непосредственнойблизости от спортивного комплекса. "Недавно был открыт первый участокБольшой кольцевой линии метро со станцией "ЦСКА", которая находитсярядом с одноименным стадионом, обеспечена подземной и арена "Спартак",– сказал Хуснуллин. По его словам, были построены подъездные дороги, приведеныв порядок уже имеющиеся путепроводы.Кроме того, отметил руководитель стройкомплекса столицы, запоследние годы было построено большое количество гостиниц. Благодаря этому вгороде появилось несколько тысяч новых номеров для гостей. "Москва оченьсерьезно преобразилась, в том числе благодаря чемпионату мира. Столица имеетодну из лучших футбольных инфраструктур в мире", – резюмировал Хуснуллин.Чемпионата мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018года в 11 городах России. Матч открытия и финальные игры пройдут на стадионе"Лужники".Его реконструкция для нужд мундиаля началась в 2014 году. Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи человек."Лужники" получили ультрасовременную начинку.Особенно стоит отметитьобновленное поле: оно соответствует всем современным требованиям, а такжетехническим рекомендациям FIFA. Вместо синтетики был уложен натуральный газон,для поддержания которого на глубине 1,5 метра была сооружена специальнаясистема, состоящая из дренажа, полива, обогрева.Реконструкция велась не толькос соблюдением всех сроков, но и при относительно невысоком бюджете. Так, общаястоимость работ составила 341 миллион евро. Это гораздо меньше, чем по многимзарубежным аналогам. "Это один из лучших стадионов мира", – отметилмэр Москвы Сергей Собянин.