Московское центральное кольцо становится все более популярным видом транспорта у москвичей и гостей города. Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, среднесуточный пассажиропоток на МЦК за прошедший год увеличился в 2,5 раза.

Московское центральное кольцо становится все более популярным видом транспорта у москвичей и гостей города. Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, среднесуточный пассажиропоток на МЦК за прошедший год увеличился в 2,5 раза.По его словам, жители мегаполиса и приезжие уже привыкли к новойтранспортной системе. "Об этом говорит тот факт, что пассажиропоток здесьнеуклонно растет", – сказал Хуснуллин, добавив, что сейчас МЦК пользуются около450 тысяч пассажиров.Всего же с момента открытия движения по железнодорожномукольцу Москвы его услугами воспользовалось свыше 182 миллионов человек. По словамглавы стройкомплекса, популярность МЦК связана, в том числе, с тем, что новаятранспортная артерия города активно интегрируется в единую городскую системуперевозок."Железнодорожный транспорт на протяжении долгих летсуществовал как бы сам по себе, – отметил Марат Хуснуллин. – Сейчас же попоручению мэра Москвы Сергея Собянина мы совместно с железнодорожникамиразвиваем существующие линии, строим дополнительные пути, обустраиваемкомфортные пассажирские терминалы".Уже в 2019 году на МЦК планируется обеспечить комфортнуюпересадку между радиальными направлениями и железнодорожным кольцом. В ходепроведения работ особое внимание будет уделяться доступности для маломобильных граждан.Для их удобства будут установлены дополнительные пандусы, обустроены тактильныеи навигационные элементы, автоматические двери.Кроме того, в настоящее время на двух станциях идет проектированиенавесов, которые обеспечат пассажирам пересадку по принципу "сухие ноги". Это переходымежду платформой "Фрезер" и станцией "Андроновка", а также остановочные пункты "Новохохловская"(их недавно осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин).Напомним, Московское центральное кольцо – это новая линия наземного метро. Магистраль длиной 54 километра была открыта в сентябре 2016 года.