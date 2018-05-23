Московское центральное кольцо становится все более популярным видом транспорта у москвичей и гостей города. Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, среднесуточный пассажиропоток на МЦК за прошедший год увеличился в 2,5 раза.
Московское центральное кольцо становится все более популярным видом транспорта у москвичей и гостей города. Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, среднесуточный пассажиропоток на МЦК за прошедший год увеличился в 2,5 раза.
По его словам, жители мегаполиса и приезжие уже привыкли к новой
транспортной системе. "Об этом говорит тот факт, что пассажиропоток здесь
неуклонно растет", – сказал Хуснуллин, добавив, что сейчас МЦК пользуются около
450 тысяч пассажиров.
Всего же с момента открытия движения по железнодорожному
кольцу Москвы его услугами воспользовалось свыше 182 миллионов человек. По словам
главы стройкомплекса, популярность МЦК связана, в том числе, с тем, что новая
транспортная артерия города активно интегрируется в единую городскую систему
перевозок.
"Железнодорожный транспорт на протяжении долгих лет
существовал как бы сам по себе, – отметил Марат Хуснуллин. – Сейчас же по
поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы совместно с железнодорожниками
развиваем существующие линии, строим дополнительные пути, обустраиваем
комфортные пассажирские терминалы".
Уже в 2019 году на МЦК планируется обеспечить комфортную
пересадку между радиальными направлениями и железнодорожным кольцом. В ходе
проведения работ особое внимание будет уделяться доступности для маломобильных граждан.
Для их удобства будут установлены дополнительные пандусы, обустроены тактильные
и навигационные элементы, автоматические двери.
Кроме того, в настоящее время на двух станциях идет проектирование
навесов, которые обеспечат пассажирам пересадку по принципу "сухие ноги". Это переходы
между платформой "Фрезер" и станцией "Андроновка", а также остановочные пункты "Новохохловская"
(их недавно осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин).
Напомним, Московское центральное кольцо – это новая линия наземного метро. Магистраль длиной 54 километра была открыта в сентябре 2016 года.