23 мая в возрасте 85 лет скончался американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии, Международной Букеровской премии Филип Рот. Об этом газете The New York Times сообщил друг писателя.

23 мая в возрасте 85 лет скончался американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии, Международной Букеровской премии Филип Рот. Об этом газете The New York Times сообщил друг писателя.Филип Рот известен романом "Случай портного" и повестью "Американская пастораль", которую в 2016 году экранизировал известный актер и режиссер Юэн МакГрегор, передает РИА Новости. В 2013 году писатель был награжден орденом Почетного легиона.