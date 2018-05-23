В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дмитровскому району совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва.В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Вагоноремонтной улице произойдет взрыв.По указанному адресу незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Вагоноремонтной улице. Им оказался ранее судимый 50-летний москвич.Отделом дознания ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29