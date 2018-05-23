В Белом доме обсудили подготовку к VI Владимирскому межрегиональному экономическому форуму «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности»
В Белом доме обсудили подготовку к VI Владимирскому межрегиональному экономическому форуму «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности», который пройдёт 1 - 3 июня. Совещание провела губернатор Светлана Орлова
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Во главу угла на этом форуме ставится машиностроение, станкостроение, робототехника, инновации, информационные технологии и всё, что касается развития всех отраслей экономики Владимирской области.
В день открытия, 1 июня, состоится пленарное заседание на тему «Высокие технологии. Стратегии роста. Развитие экспорта». Ожидается, что его ключевыми спикерами станут руководители ряда федеральных министерств, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского экспортного центра, Российского фонда прямых инвестиций госкорпорации «Ростех», субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день своё участие в мероприятиях форума подтвердили делегации из 17 государств, 10 регионов России.
Традиционно важным событием форума станет выставка экономического и культурного потенциала Владимирской области, которая развернётся около здания областной администрации. На экспозиционных площадках производители региона представят свои новейшие разработки в промышленности и машиностроении. Также в выставочных шатрах будут представлены муниципальные образования области, малый и средний бизнес. На выставке запланированы специальные зоны образовательных и молодёжных проектов, спортивная и детская площадка, биржа деловых контактов. Готовятся стенды предприятий из Ивановской, Костромской и Новгородской областей, из Республики Беларусь. Кроме того, на первом этаже здания областной администрации разместятся экспозиции предприятий народно-художественных промыслов.
В ходе форума планируется подписать около 10 соглашений и протоколов, в том числе о научно-техническом партнёрстве, о сотрудничестве в рамках создания новых высокотехнологичных образцов и современного оборудования, об условиях осуществления инвестиций на территории Владимирской области.
Проведение тематических сессий форума в разных точках Владимирской области начнется еще накануне открытия форума, 31 мая. Всего за три дня основного для нашего региона экономического мероприятия планируется провести дискуссии на следующие темы: «Высокие технологии в производстве. Инструменты поддержки для малого и среднего бизнеса»; «Межрегиональная кооперация. Новые технологии в возрождении традиционных производств переработки льноволокна»; «Молочная и мясная индустрия в рамках реализации программы импортозамещения в России»; «Актуальные потребности агропромышленного комплекса в сельскохозяйственной технике»; «Роль высоких технологий в фармацевтической промышленности. Импортозамещение и локализация производств фармацевтической продукции как ключевые факторы развития отечественного здравоохранения»; «Умный город. Комфортная среда. Интеллектуальные системы»; «Модернизация строительной отрасли на базе инновационных технологий»; «Проблемы и перспективы развития туризма в малых городах и исторических поселениях»; «Владимир – культурная столица Чемпионата Мира по футболу – 2018»; «Промышленный туризм как важная составляющая профориентационной работы»; «Экспорт высокотехнологичной промышленной продукции: новые рынки, успешные кейсы, типовые барьеры»; «Экологическое благополучие. Новые решения и подходы»; «Ресурсосбережение и деревопереработка. Новейшее оборудование и технологии производства лесопродукции»; «Современное машиностроение, цифровизация и роботизация производственных процессов»; «Роль вузов и колледжей в подготовке инженерных и рабочих кадров. Сохранение и приумножение человеческого капитала в эпоху роботизации и новой реальности»; «Детские технопарки. Кванториум – инновационная модель научно-технического творчества детей и точки роста кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей отечественной экономики».