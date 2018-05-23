Злоумышленники обманным путем вынудили хозяйку строительной фирмы переписать компанию на них и перевести денежные средства со счета организации на их расчетный счет...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Щукино обратилась генеральный директор строительной компании. Она сообщила, что двое молодых людей обманным путем, под предлогом оплаты долгов ее фирмы, вынудили ее переписать компанию на них и перевести денежные средства со счета организации на их расчетный счет. В результате злоумышленники похитили около 3,4 миллионов рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту временного проживания в Москве задержали подозреваемых – 20-летнего и 31-летнего приезжих. Один из задержанных ранее работал менеджером в банке, где находился счет строительной компании. Установлено, что он, зная о финансовых проблемах клиентки, решил обманным путем завладеть денежными средствами, находившимися на счету ее фирмы.В настоящее время основная часть похищенных средств изъята, небольшую сумму злоумышленники потратили по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56