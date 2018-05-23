Соответствующее распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова.
С 25 мая по 25 июля 2018 года органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут действовать в режиме Повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова
в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и в целях обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций органы управления всех уровней должны обеспечить безопасность мест проведения мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу, устойчивое функционирование объектов экономики, электроэнергетики и жизнеобеспечения, работу оперативных штабов и групп по контролю за лесопожарной обстановкой на территории муниципальных образований.
Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности в соответствии с постановлением Правительства России от 30.12.2003 № 794 и принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.