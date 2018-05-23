Нештатная ситуация вынудила официального представителя МИД России прервать еженедельный брифинг. Во время выступления Марии Захаровой неожиданно раздался сильный шум, заглушивший ее слова.

Нештатная ситуация вынудила официального представителя МИДРоссии прервать еженедельный брифинг. Во время выступления Марии Захаровойнеожиданно раздался сильный шум, заглушивший ее слова.Брифинг представителя российского внешнеполитическоговедомства был посвящен широкому кругу тем – от слухов об отставке СергеяЛаврова до активизации боевых действий в Донбассе. Мария Захарова отвечала навопросы журналистов, по своему обыкновению, подробно.Однако внезапно раздался громкий шум, который отвлек спикераи заглушил ее слова. Брифинг пришлось прервать. Как выяснилось, на полнуюмощность включилась вентиляция в зале. Захаровой пришлось ждать, пока отключатвоздушную систему – так что она объявила перерыв в общении с журналистами.Спустя пять минут брифинг продолжился. Представитель МИДарассказала журналистам, в частности, о том, что объявленный Киевом выход из СНГнегативно отразится на простых украинцах."Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели – интеграции с ЕС. СНГ никак, никаким образом, не мешало украинской стороне активно этим заниматься", – цитирует представителя МИД РИА Новости.Комментировала Захарова и ситуацию с "делом Скрипалей".Она подчеркнула, что российские граждане – Сергея и Юлия Скрипаль – удерживаютсявластями Великобритании от контактов с российской стороной. "Возможно исиловым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии", -добавила Захарова. По ее словам, Лондону ничего не мешало дать доступ к гражданамРоссии российским дипломатам.