Нештатная ситуация вынудила официального представителя МИД
России прервать еженедельный брифинг. Во время выступления Марии Захаровой
неожиданно раздался сильный шум, заглушивший ее слова.
Нештатная ситуация вынудила официального представителя МИД
России прервать еженедельный брифинг. Во время выступления Марии Захаровой
неожиданно раздался сильный шум, заглушивший ее слова.
Брифинг представителя российского внешнеполитического
ведомства был посвящен широкому кругу тем – от слухов об отставке Сергея
Лаврова до активизации боевых действий в Донбассе. Мария Захарова отвечала на
вопросы журналистов, по своему обыкновению, подробно.
Однако внезапно раздался громкий шум, который отвлек спикера
и заглушил ее слова. Брифинг пришлось прервать. Как выяснилось, на полную
мощность включилась вентиляция в зале. Захаровой пришлось ждать, пока отключат
воздушную систему – так что она объявила перерыв в общении с журналистами.
Спустя пять минут брифинг продолжился. Представитель МИДа
рассказала журналистам, в частности, о том, что объявленный Киевом выход из СНГ
негативно отразится на простых украинцах.
"Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели – интеграции с ЕС. СНГ никак, никаким образом, не мешало украинской стороне активно этим заниматься", – цитирует представителя МИД РИА Новости.
Комментировала Захарова и ситуацию с "делом Скрипалей".
Она подчеркнула, что российские граждане – Сергея и Юлия Скрипаль – удерживаются
властями Великобритании от контактов с российской стороной. "Возможно и
силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии", -
добавила Захарова. По ее словам, Лондону ничего не мешало дать доступ к гражданам
России российским дипломатам.