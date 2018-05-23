Ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина
– в отсутствии нагрузки на ноги.
Ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина
– в отсутствии нагрузки на ноги.
Больше всего
опасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочего
места. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративных
заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка же
на ноги снижает вероятность заболеть подобными недугами.
Специалисты
доказали это с помощью эксперимента на мышах, который длился 28 дней. Хвост грызунов
был привязан к клетке таким образом, что животные могли свободно перемещаться
только на передних лапах. В течение опыта они нормально питались и не были
подвержены стрессу.
Затем
исследователи проанализировали зону мозга, которая поставляет новые нейроны на
протяжении всей жизни организма. Оказалось, что обездвиживание задних лап
уменьшало количество нервных стволовых клеток на 70% по сравнению с контрольной
группой животных, сообщает MedicalXpress.
Итальянские ученые пришли к выводу, что упражнения для ног
обеспечивают генерацию сигналов, инициирующих производство здоровых нервных
клеток. Специалисты рекомендуют тем, кто ведет сидячий образ жизни, уделять больше времеми
пешим прогулкам.