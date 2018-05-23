Ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина – в отсутствии нагрузки на ноги.

Ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина– в отсутствии нагрузки на ноги.Больше всегоопасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочегоместа. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративныхзаболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка жена ноги снижает вероятность заболеть подобными недугами.Специалистыдоказали это с помощью эксперимента на мышах, который длился 28 дней. Хвост грызуновбыл привязан к клетке таким образом, что животные могли свободно перемещатьсятолько на передних лапах. В течение опыта они нормально питались и не былиподвержены стрессу.Затемисследователи проанализировали зону мозга, которая поставляет новые нейроны напротяжении всей жизни организма. Оказалось, что обездвиживание задних лапуменьшало количество нервных стволовых клеток на 70% по сравнению с контрольнойгруппой животных, сообщает MedicalXpress.Итальянские ученые пришли к выводу, что упражнения для ногобеспечивают генерацию сигналов, инициирующих производство здоровых нервныхклеток. Специалисты рекомендуют тем, кто ведет сидячий образ жизни, уделять больше времемипешим прогулкам.