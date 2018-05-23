Новому международному аэропорту в Саратовской области присвоено имя в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

Новому международному аэропорту в Саратовской области присвоено имя в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на сайте правительства РФ.В пояснительной записке к документу уточняется, что такое решение было принято из-за фактов биографии Юрия Гагарина, связанных с Саратовом и Саратовской областью.С инициативой присвоить аэропорту имя Юрия Гагарина выступило правительство Саратовской области. Местные жители поддержали эту идею, сообщает ТАСС.Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил с отличием. Одновременно с учебой занимался в Саратовском областном аэроклубе. А после полета в космос 12 апреля 1961 года Гагарин приземлился на колхозном поле вблизи деревни Смеловка Саратовской области.