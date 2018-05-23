Москва стала лидером в России по оказанию помощи людям с неизлечимыми заболеваниями на последнем этапе их жизни. Теперь в городе будет создана единая система, которая соединит все медицинские и социальные программы помощи пожилым и хронически больным. Идею о расширении паллиативной помощи в Москве, высказанную Сергеем Собяниным во время посещения первого столичного хосписа, поддержала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам Вера Нюта Федермессер.

Москва стала лидером в России по оказанию помощи людям снеизлечимыми заболеваниями на последнем этапе их жизни. Теперь в городе будетсоздана единая система, которая соединит все медицинские и социальные программыпомощи пожилым и хронически больным. Идею о расширении паллиативной помощи вМоскве, высказанную Сергеем Собяниным во время посещения первого столичногохосписа, поддержала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" НютаФедермессер.В Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой сегоднябыло многолюдно – для обсуждения вопросов повышения качества паллиативнойпомощи в столице сюда приехал Сергей Собянин. Среди участников диалога былидиректор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер,руководитель православной службы "Милосердие" епископ Пантелеимон, президентблаготворительного фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева, сопредседательпопечительского совета фонда "Вера" Ингеборга Дапкунайте."Пожалуй, паллиативная помощь один из самых сложных ипроблемных видов медицинской помощи. Еще несколько лет назад в федеральномзаконодательстве не было такого понятия и, по сути, тогда не было обязательствгосударства заботиться о людях, которым осталось жить считаные месяцы или годы.Москва в отличие от многих других регионов и городов мира более 20 лет назадстала заниматься оказанием паллиативной помощи", – сказал мэр Москвы.Собянин заверил, что власти продолжат развивать в Москвепаллиативную помощь: в городе будет создана единая система, которая соединитвсе медицинские и социальные программы помощи пожилым и хронически больным.После визита мэра в хоспис Нюта Федермессер, которая много лет помогает неизлечимымбольным, написала в Facebook, в котором были и слова поддержки столичным властям в деле развитияпрограмм паллиативной помощи."Мы договорились о том, что Москве нужна кафедра попаллиативной помощи на факультете постдипломного образования врачей.Договорились о том, что мы все-таки откроем в городе койки сестринского ухода(сегодня их нет), на которые можно госпитализировать тяжелых, но стабильныхпациентов. Но это и так бы произошло,рано или поздно, потому что маховик уже закрутился, я бы докрутила, просто смэрской поддержкой пойдет быстрее. При такой поддержке мы все сделаем", -написала Федермессер.Давайте не ссориться, давайте видеть хорошее. Давайте двигатьсявперед так, чтобы медики, пациенты и чиновники были бы вместе, а не поразные стороны баррикад. Иначе не конструктивно.Как отметила Федермессер, раньше она не могла рассчитывать на подобную поддержку со стороны городской власти, и я хочу еще многое успеть. "Этой команде я доверяю. Все получится", – заключила она. Ее позицию разделяет главный врач городской клинической больницы №63 Алексей Свет. "Да, если бы не команда нового мэра , я не знаю, что бы было с людьми при катастрофе поезда в метро в 2014 году, я не видел бы СТОЛЕТНИХ москвичей с поставленными за два часа от начала инфаркта стентами (не только видел , но и лечил и лечу), – написал он в ответ на пост Федермессер. – Мы с тобой часто спорим и ругаемся, но так и должны поступать друзья, команда".В 2017 году в Москве паллиативную помощь получили 28 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями и другими тяжелыми заболеваниями. Для того чтобы повысить качество оказания такой помощи, в 2015 году в Москве был создан многопрофильный центр паллиативной помощи. Он объединил стационар, восемь филиалов (хосписов) и выездную патронажную службу паллиативной помощи для взрослых.