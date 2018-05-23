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<a href="http://33live.ru/novosti/23-05-2018-oklady-vladimirskix-medikov-s-1-iyulya-uvelichatsya-na-15.html" target="_blank">Оклады владимирских медиков с 1 июля увеличатся на 15%</a> - Увеличение окладов происходит в рамках плана мероприятий по повышению зарплат