Увеличение окладов происходит в рамках плана мероприятий по повышению зарплат
Увеличение окладов происходит в рамках плана мероприятий по повышению зарплат
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
подписала постановление об увеличении базовых окладов медицинских работников на 15% с 1 июля 2018 года, сообщает департамент здравоохранения администрации региона.
В сообщении говорится, что увеличение окладов происходит в рамках плана мероприятий по повышению зарплат в медицинской отрасли. Заработная плата врачей с 1 января 2018 года в среднем увеличилась на 20%, младшего медперсонала — также на 20%, работников среднего звена — на 10%.
Сообщается, что базовые оклады медиков в системе здравоохранения Владимирской области увеличиваются регулярно. Перед этим зарплаты повышались 1 июля 2017 года и 1 января 2018 года.