Опция Фогейм в уникальном тарифном плане Игровой (услуга Домашний интернет) стала еще привлекательнее – в ней увеличилось количество бонусов и преимуществ в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Поклонникам этих игр стоит поторопиться с подключением тарифа Игровой, потому что он поможет быстрее добиваться высоких результатов.Ростелеком – интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет1, обслуживает 12,7 млн домохозяйств и организаций. В начале 2016 года, первым из операторов разработал специальный тарифный план для российских поклонников онлайн-игр – Игровой, партнерами в котором выступают самые популярные игры.Игровой – это экосистема сервисов, в которой объединено всё, что нужно онлайн-игроку, в частности максимальная скорость передачи данных Домашнего интернета (до 250 Мбит/с), низкий пинг, а также различные игровые преимущества, которые доступны пользователям тарифного плана без дополнительной платы.4game (Фогейм) от компании Innova – одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 55 млн зарегистрированных пользователей. Платформа представляет суперпопулярные во всем мире: многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, многопользовательскую экшн-игру Blade and Soul и шутер Point Blank. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке.Опция Фогейм предоставляет игрокам в Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank целую систему бонусов и преимуществ, которые начисляются автоматически – просто за подключение и пользование тарифом Игровой:различные игровые преимущества и артефакты – оружие, боевой опыт, амулеты и др., все они позволяют быстрее добиваться высоких результатов в играх;приветственные бонусы за подключение;повышенные бонусы за стаж – чем больше срок пользования опцией, тем больше размер бонусов.Узнать подробности о тарифном плане Игровой, доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, на сайте и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 5 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * *– платформа компьютерных и мобильных онлайн-игр компании Иннова, информационно-игровой портал и магазин игр-хитов в одном веб-сервисе. На платформе представлены популярные во всем мире многопользовательские хиты: ролевая онлайн-игра Lineage 2, экшн-игра Blade and Soul, шутер Point Blank и другие MMO-проекты. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны и имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке для уже более чем 55 миллионов зарегистрированных аккаунтов.