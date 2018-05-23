После получения посылки, отправленной из Европы, в одном из отделений связи задержана 34-летняя женщина. В посылке были коробки из под DVD дисков, в которых находилось 485 таблеток...

«Сотрудники Московской Таможни совместно с полицейскими Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в Восточном округе столицы задержали москвичку, подозреваемую в контрабанде наркотических средств в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из Европы, в одном из отделений связи задержана 34-летняя женщина. В посылке были 2 коробки из под DVD дисков, в которых находилось 485 таблеток зеленого цвета. Согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию изъятое является наркотическим средством – МДМА, общей массой более 200 граммов.Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Московской Таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве