В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка, организованная фондом Александра Кержакова Звезды детям. Освещавшие событие фотографы обнаружили, что после разлада с женой спортсмен впервые появился на публике без обручального кольца.

В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка, организованная фондом Александра Кержакова "Звезды детям". Освещавшие событие фотографы обнаружили, что после разлада с женой спортсмен впервые появился на публике без обручального кольца.Кержаков приехал буквально за несколько минут до начала мероприятия. Поначалу он стоял где-то в стороне, не желая привлекать к себе лишнее внимание.Однако позже спортсмену пришлось выйти на импровизированную сцену, чтобы выступить перед собравшимися, передает телеканал "78". Многие присутствующие заметили, что на правой руке Кержакова отсутствует обручальное кольцо, которое еще совсем недавно было на месте.Cлухи о разрыве отношений Миланы и Александра ходят давно, но лишь недавно пассия футболиста откровенно высказалась о партнере в Instagram. Она заявила, что рассталась со спортсменом, назвав его "падшим, недостойным человеком".После завершения мероприятия журналисты буквально окружили Александра, чтобы задать насущные вопросы. Бывший нападающий охотно разговаривал о выставке и футболе, но когда его спросили о ситуации с Миланой, спортсмен изменился в лице и замолчал.Пообщавшись с поклонниками непродолжительное время, Кержаков поспешил удалиться. Теперь остается лишь гадать, что послужило главной причиной разлада между супругами.Напомним, в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка "Мы в одной команде",организованная фондом Александра Кержакова "Звезды детям". Известные спортсмены и артисты северной столицы пообщались детьми с синдромом Дауна и ребятами из малоимущих семей.