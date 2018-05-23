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<a href="http://33live.ru/novosti/23-05-2018-otmetili-za-tvorchestvo-i-dobrye-dela.html" target="_blank">Отметили за творчество и добрые дела</a> - Наградили за добрые дела, активность и творчество. Во Владимире подвели итоги весеннего добровольческого сезона. Школьников, студентов и даже целые классы, которые участвовали в Весенней неделе добра, городском конкурсе добровольческих отрядов и международной программе Тетрадка Дружбы чествовали во Дворце детского и юношеского творчества. Чем молодёжь помогла городу, узнала Маргарита Махрова.