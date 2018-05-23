Наградили за добрые дела, активность и творчество. Во Владимире подвели итоги весеннего добровольческого сезона. Школьников, студентов и даже целые классы, которые участвовали в Весенней неделе добра, городском конкурсе добровольческих отрядов и международной программе Тетрадка Дружбы чествовали во Дворце детского и юношеского творчества. Чем молодёжь помогла городу, узнала Маргарита Махрова.
Наградили за добрые дела, активность и творчество. Во Владимире подвели итоги весеннего добровольческого сезона. Школьников, студентов и даже целые классы, которые участвовали в Весенней неделе добра, городском конкурсе добровольческих отрядов и международной программе "Тетрадка Дружбы" чествовали во Дворце детского и юношеского творчества. Чем молодёжь помогла городу, узнала Маргарита Махрова.