Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в преддверии решающего, седьмого поединка финальной серии Восточной конференции против Тампы-Бэй Лайтнинг поделился своими ожиданиями. По словам хоккеиста, предстоящий матч станет для Вашингтона матчем жизни.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в преддверии решающего, седьмого поединка финальной серии Восточной конференции против "Тампы-Бэй Лайтнинг" поделился своими ожиданиями."Больше всего не хочется расставаться с мечтой, которую имеет каждый из игроков "Вашингтона", — приводит слова Овечкина Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – Легко нам не будет и это точно нет обычный будничный матч "регулярки". За поражение нам точно уже никак не реабилитироваться. Нам предстоит сыграть важнейший матч в жизни"."Главное в предстоящем поединке – не раздражаться, если что-то не будет получаться. Необходимо придерживаться выбранного курса и, что бы ни происходило на льду во время матча, играть правильно до финальной сирены. Мы должны продолжить играть так же, как сыграли в шестом поединке. Главная отличительная черта нашей нынешней команды? Мы никогда не сдаемся".Напомним, что заключительный поединок финальной серии состоится ночью 24–го мая. Победитель пары выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегас Голден Найтс".