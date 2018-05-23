На военных сборах погиб подросток. Трагедия случилась в одной из воинских частей Ковровского района. Там проходили военно-патриотические сборы для школьников со всей области. Как сообщает региональный Следком, 16-летний ученик одной из школ Гусь-Хрустального приехал на сборы вместе со своей командой.

На военных сборах погиб подросток. Трагедия случилась в одной из воинских частей Ковровского района. Там проходили военно-патриотические сборы для школьников со всей области. Как сообщает региональный Следком, 16-летний ученик одной из школ Гусь-Хрустального приехал на сборы вместе со своей командой. По предварительной информации, когда ребята бежали кросс на 1 километр мальчик неожиданно упал, у него остановилось сердце. Спасти подростка медики не смогли. Точную причину смерти школьника устанавливают специалисты. Проводится доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося будет выяснять военный следственный отдел Следкома, так как трагедия произошла в воинской части.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "С приписными свидетельствами ребята, проводилось обследование медицинское предварительное, и в общем-то противопоказаний, в частности 16-летнему жителю Гусь-Хрустального, никаких установлено не было, поэтому он был допущен к участию в военных сборах . Остаётся главным вопрос, пожалуй, только один, насколько детально было обследовано здоровье ребёнка. Пока мы этот случай относим к несчастному".Напомним, за неполные три месяца - это уже вторая смерть несовершеннолетнего на военных сборах. В начале марта в ДТП на территории Суздальского района погиб 17-летний Данила Белан. По факту трагедии возбуждено уже 2 уголовных дела: одно - по факту смертельной аварии, а второе - по статье Халатность. Ведь погибший числился волонтёром на Суворовско-Ушаковских сборах и отвечать за безопасность ребёнка должны были организаторы мероприятия.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Сейчас следствие ожидает результаты комплекса экспертиз, в частности, очень важной для нас является ситуационная медико-криминалистическая экспертиза, а также техническая, по видео, изъятому на месте происшествия, и ряд других, автотехническую проводим заново. Только после этого в делах появятся определённые выводы и, возможно, фигуранты".