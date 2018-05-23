Более 80 человек приняли участие в поисковых экспедициях в Смоленской, Тверской и Воронежской областях.

Поисковики Владимирского регионального отделения Поискового движения России подвели итоги весеннего этапа проведения «Вахты Памяти» на местах боёв Великой Отечественной войны, – сообщили в комитете по молодёжной политике областной администрации. Более 80 человек приняли участие в поисковых экспедициях в Смоленской, Тверской и Воронежской областях.Поисковики отрядов «Амулет» и «Владимирец» с 22 апреля по 7 мая участвовали в Межрегиональной экспедиции «Ржев-2018». Найдены останки 23 воинов, обнаружено 6 медальонов, установлено имя Дашинимы Балданова из Забайкальского края. Ведётся поиск его родных.Бойцы отрядов «Контакт», «Гастелловец», «Земляк» и «Амулет» с 24 апреля по 6 мая участвовали в Межрегиональной «Вахте Памяти» в Духовщинском районе Смоленской области. Найдены останки 2 неизвестных солдат.Члены отрядов «Сыны Отечества», «Исток» и «Лыбедь» провели поисково-разведывательную экспедицию в Гагаринском районе Смоленской области. Ими обнаружены останки 8 бойцов и 2 медальона. Установлено имя красноармейца Руковишникова из Горьковской области. Найдены его брат и племянница. Останки воина переданы для захоронения на малой Родине.Участники отрядов «Гром», «Старшина» и «Память» участвовали в поисковых работах на территории Рамонского района Воронежской области. Обнаружены останки 3 солдат, 1 медальон направлен на экспертизу.Пятая весенняя экспедиция владимирских поисковиков прошла с 10 по 21 мая в Дорогобужском районе Смоленской области. При участии поискового отряда «Амулет» подняты останки 37 советских солдат.Всего поисковиками Владимирской области в апреле-мае обнаружены 73 советских воина, найдено 9 медальонов, установлено 2 имени, 2 записки находятся на экспертизе.На летнем этапе «Вахты Памяти-2018» запланировано участие в межрегиональной экспедиции в Велижском районе Смоленской области в июне-июле, организация учебно-тренировочного лагеря «Молодой поисковик» в Камешковском районе Владимирской области в конце июля, поисковая экспедиция в Гатчинском районе Ленинградской области, участие в Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» в Темкинском районе Смоленской области и в поисковой экспедиции «Северо-Западный Фронт» в Чудовском районе Новгородской области в августе 2018 года.