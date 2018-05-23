Местный житель лишился 50 тысяч рублей.
17 мая текущего года следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ивановской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Установлено, что у своего знакомого - жителя Владимира, пока тот спал, подозреваемый похитил банковскую карту и мобильный телефон, на который приходят смс-оповещения о движении денежных средств по карте. Местный житель ранее сообщил пароль от карты приятелю, не подозревая о его истинных намерениях.
Впоследствии злоумышленник обналичил с похищенной банковской карты 50 тысяч рублей.
После поступившего в полицию заявления от потерпевшего полицейские установили местонахождение 34-летнего подозреваемого, он был задержан на территории города Владимира.
Фигурант дал признательные показания, пояснив, что испытывал финансовые трудности, а деньги потратил на собственные нужды.
Расследование уголовного дела продолжается.