Полузащитник Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо отказался приезжать в расположение сборной Франции. Футболист направил письмо во Французскую Федерацию футбола, в котором сообщил причины отказа.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо отказался приезжать в расположение сборной Франции. Футболист направил письмо во Французскую Федерацию футбола, в котором сообщил причины отказа.Главный тренер Дидье Дешам включил Рабьо в расширенную заявку сборной Франции. Но в список 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате мира, 23-летний полузащитник не вошел. Адриен был огорчен этим фактом и решил не участвовать в тренировочном сборе.Таким образом, Рабьо пропустит тренировочный сбор. Вместо него в национальную команду будет вызван Темуе Бакайоко из "Челси" или Танги Ндомбеле из "Лиона".