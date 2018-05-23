Указ Петра Порошенко о выходе Украины из отдельных
соглашений в рамках СНГ опубликован на сайте украинского президента. Эксперты считают,
что Киев оставит в действии те договоры, которые ему выгодны – но даже в таком
случае потеряет десятки миллиардов долларов.
Указ Петра Порошенко о выходе Украины из отдельных
соглашений в рамках СНГ опубликован на сайте украинского президента. Эксперты считают,
что Киев оставит в действии те договоры, которые ему выгодны – но даже в таком
случае потеряет десятки миллиардов долларов.
Союз Независимых
государств будет и впредь приглашать Украину на свои мероприятия. Ведь никаких
документов о выходе из состава объединения Киев в исполком СНГ не посылал.
Хотя, подписав 19 мая "судьбоносный" документ, Петр Порошенко отозвал
из уставных органов украинских представителей – заявив при этом, что им "нечего
там делать", так как Украина движется в Европу.
Содружество независимых государств было создано в декабре
1991 года – соглашение подписали главы России, Белоруссии и Украины. В него
позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме Прибалтики. Надо
отметить, что Украина не подписала Устав СНГ – поэтому, хотя и считалась
участником организации, юридически ее членом не была.