Указ Петра Порошенко о выходе Украины из отдельных соглашений в рамках СНГ опубликован на сайте украинского президента. Эксперты считают, что Киев оставит в действии те договоры, которые ему выгодны – но даже в таком случае потеряет десятки миллиардов долларов.

Указ Петра Порошенко о выходе Украины из отдельныхсоглашений в рамках СНГ опубликован на сайте украинского президента. Эксперты считают,что Киев оставит в действии те договоры, которые ему выгодны – но даже в такомслучае потеряет десятки миллиардов долларов.Союз Независимыхгосударств будет и впредь приглашать Украину на свои мероприятия. Ведь никакихдокументов о выходе из состава объединения Киев в исполком СНГ не посылал.Хотя, подписав 19 мая "судьбоносный" документ, Петр Порошенко отозвализ уставных органов украинских представителей – заявив при этом, что им "нечеготам делать", так как Украина движется в Европу.Содружество независимых государств было создано в декабре1991 года – соглашение подписали главы России, Белоруссии и Украины. В негопозднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме Прибалтики. Надоотметить, что Украина не подписала Устав СНГ – поэтому, хотя и считаласьучастником организации, юридически ее членом не была.