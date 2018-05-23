Назначенный главой Счетной палаты Алексей Кудрин сделал несколько важных заявлений относительно своих планов на новой должности. Экс-министр финансов хочет взять на себя часть полномочий правительства и, кроме того, предлагает оценивать эффективность работы каждого министра в кабинете Дмитрия Медведева.

Назначенный главой Счетной палаты Алексей Кудрин сделалнесколько важных заявлений относительно своих планов на новой должности. Экс-министрфинансов хочет взять на себя часть полномочий правительства и, кроме того, предлагаетоценивать эффективность работы каждого министра в кабинете Дмитрия Медведева.Раньше руководители Счетной палаты занимались исключительнопроверками и аудитом расходования бюджетных средств. Алексей Кудрин решил построитьработу по-новому. Теперь Счетная палата будет влиять на оценку каждого министра,сделал он громкое заявление в интервью .По словам Кудрина, достижение заявленных целевых показателейпо ключевым программам развития страны фактически никем не оценивается и неконтролируется. А если общество не оценивает достижение запланированныхпоказателей, их не будут эффективно исполнять, и никто не несетответственность."Вот сейчас при формировании правительства кто-товспомнил, кто из министров какие из своих обещаний выполнил, какие KPI достиг?Никто это не обсуждал и не ставил критерием по итогам работы, не ставится покатакая задача и в настоящем", – посетовал Кудрин и пообещал взять дело всвои руки.Помимо этого, новый глава Счетный палаты не против взять насебя часть функций кабмина Дмитрия Медведева. Речь идет об открытомправительстве, за которое в бывшем составе кабинета министров отвечал МихаилАбызов. Кудрин выразил убеждение, что открытое правительство не до концасправлялось с поставленными перед ним задачами."Наше открытое правительство не было открытымправительством в полном смысле этого слова, как это сделано в ряде государств.Во-первых, в части открытого предоставления и публикации данных о своейдеятельности мы здесь на каком-то детском уровне. Во-вторых, то, что мыназываем экспертизой, оценкой регулирующего воздействия, оно у нас имеетрекомендательный характер", – отметил Кудрин.Затронул экс-министр финансов и острую для миллионов россиян тему – повышение пенсионноговозраста. Кудрин в очередной раз озвучил идеи возглавляемого им Центрастратегических разработок, а именно постепенное увеличение пенсионного возрастапо такой схеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Для женщинизменение возраста по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин предложилГосдуме рассмотреть кандидатуру Алексея Кудрина на пост председателя Счетнойпалаты. Это произошло после того, как Госдума досрочно освободила от этойдолжности Татьяну Голикову, она возглавляла государственный аудит с 2013 года,а теперь будет работать в правительстве на должности вице-премьера посоциальным вопросам. Накануне, 22 мая депутаты большинством голосов утвердиликандидатуру Кудрина.Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. Вкоманде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в томчисле был заместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлялМинистерство финансов России, он известен своими либеральными взглядами вэкономике. В 2011 году ушел из правительства из-за разногласий с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.