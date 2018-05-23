25 мая состоится городской праздник «Последний звонок». Из-за этого с 12.00 ч до 14.00 ч будет ограничено движение всех видов транспорта.

25 мая во время проведения городского праздника «Последний звонок» с 12.00 ч до 14.00 ч будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Движение автотранспорта предусмотрено в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.