Участница телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель совершенная мама только на словах. На деле – все намного прозаичнее.

Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель совершеннаямама только на словах. На деле – все намного прозаичнее.Ольга то и дело выкладывает в соцсети милые снимки сколяской и не забывает напомнить поклонникам, какая она вся из себяхозяйственная. Под последней публикацией в Instagram она написала, мол, такмного внимания уделяю дочери, что даже не остается времени на приготовлениепищи."Люблю пешие прогулки 👍😍могу гулять часами 👌так вот,нагуляли аппетит и зашли в наш любимыйсемейный ресторан поужинать ,все уже знают ,что мы любим покушать 😊Мы обжоры 😄скажу так ,дома готовлю ,все делаю по дому , ячистоплюй 😉но иногдаможем позволить себе поужинать в ресторане ! В общем ,во время беременностилюбила готовить ,а сейчас появилась малышка и все время 24/7 уделяю нашей крохе👼🌸💗 и честно говоря ,готовить дома стала реже(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась она в соцсетях.Однако среди подписчиков Ольги нашлись свидетели этогосемейного ужина. Одна из посетительниц кафе написала в комментариях под постом, что во время этого приема пищи Дима и Оля неуделяли должного внимания ребенку. Молодые родители были так увлечены фотосессией, что совсем забыли об орущей девочке и даже не подходили к ней."Три часа, которые вы там находились, были посвящены селфи,а не малышке. Вас фоткал весь персонал кафе, но вы были недовольны. Токроссовки в кадр не вошли, то освещение не то. Даже мой маленький сын заметилвас и спросил: "А что девушка столько фоткается, у нее же ребенок плачет?" -отметила женщина."Мне кажется, когда ребенок плачет, как-то не до кроссовок.Подруга разъяснила мне, кто и что. Дима вел себя абсолютно спокойно, а вот Ольгабыла недовольна всем и вся. И еще меня просто убило, что коляска с наклейками"ДОМ-2", – подытожила неравнодушная пользовательница. Комментаторы разделились,кто-то встал на защиту нерадивых родителей – мол, со всеми бывает и не стоит нагнетать,другие же настоятельно порекомендовали молодым уделить внимание дочери.