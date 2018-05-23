Участница телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель совершенная
мама только на словах. На деле – все намного прозаичнее.
Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель совершенная
мама только на словах. На деле – все намного прозаичнее.
Ольга то и дело выкладывает в соцсети милые снимки с
коляской и не забывает напомнить поклонникам, какая она вся из себя
хозяйственная. Под последней публикацией в Instagram она написала, мол, так
много внимания уделяю дочери, что даже не остается времени на приготовление
пищи.
"Люблю пешие прогулки 👍😍могу гулять часами 👌так вот,нагуляли аппетит и зашли в наш любимый
семейный ресторан поужинать ,все уже знают ,что мы любим покушать 😊Мы обжоры 😄скажу так ,дома готовлю ,все делаю по дому , я
чистоплюй 😉но иногда
можем позволить себе поужинать в ресторане ! В общем ,во время беременности
любила готовить ,а сейчас появилась малышка и все время 24/7 уделяю нашей крохе👼🌸💗 и честно говоря ,готовить дома стала реже
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась она в соцсетях.
Однако среди подписчиков Ольги нашлись свидетели этого
семейного ужина. Одна из посетительниц кафе написала в комментариях под постом, что во время этого приема пищи Дима и Оля не
уделяли должного внимания ребенку. Молодые родители были так увлечены фотосессией, что совсем забыли об орущей девочке и даже не подходили к ней.
"Три часа, которые вы там находились, были посвящены селфи,
а не малышке. Вас фоткал весь персонал кафе, но вы были недовольны. То
кроссовки в кадр не вошли, то освещение не то. Даже мой маленький сын заметил
вас и спросил: "А что девушка столько фоткается, у нее же ребенок плачет?" -
отметила женщина.
"Мне кажется, когда ребенок плачет, как-то не до кроссовок.
Подруга разъяснила мне, кто и что. Дима вел себя абсолютно спокойно, а вот Ольга
была недовольна всем и вся. И еще меня просто убило, что коляска с наклейками
"ДОМ-2", – подытожила неравнодушная пользовательница. Комментаторы разделились,
кто-то встал на защиту нерадивых родителей – мол, со всеми бывает и не стоит нагнетать,
другие же настоятельно порекомендовали молодым уделить внимание дочери.