Подробности личной жизни актрис, исполняющих главные роли в сериале Практика, потрясли даже режиссера. Ольге Чудаковой и Ксении Лавровой-Глинке до самого окончания работы над вторым сезоном удавалось скрывать беременность от всей съемочной группы.

Подробности личной жизни актрис, исполняющих главные роли всериале "Практика", потрясли даже режиссера. Ольге Чудаковой и КсенииЛавровой-Глинке до самого окончания работы над вторым сезоном удавалосьскрывать беременность от всей съемочной группы.Дети терпеливо дождались окончания съемок второго сезонасериала "Практика". А вот когда работа, наконец, была окончена,Ксения Лаврова-Глинка родила сына, а Ольга Чудакова – дочь.Как рассказала Ольга, еще во время работы над первым сезономсериала они с Ксенией спорили о том, кто из них первой станет мамой. В итогеЛаврова-Глинка обошла Чудакову на 4 месяца.О том, что актрисы беременны, в съемочной группе второгосезона сериала "Практика" не знал никто – в том числе и режиссер."На площадке никто не знал, что я жду ребенка, кроме нее, потому что ятщательно скрывала. Ксения знала мою тайну, а я – ее, и мы друг другаприкрывали. Режиссер узнал о беременности только на озвучении серий", -призналась Чудакова.Рассказала Ольга и о том, что отчество ее дочери – неАлексеевна. Перед самым началом съемок Она разошлась с мужем АлексеемМоисеевым. Так что себя актриса называет "счастливой молодой мамой".Чудакова признается, что очень хотела дочку – вот она и пришла к ней три месяцаназад. Старшему сыну Никите уже 20 лет, и он, по словам матери, смотрит насестру Машу как на инопланетянина.Рожать в 40 лет звезде сериала "Практика" было нестрашно. Актриса решила ободрить сомневающихся. "Если женщины в сорок летсомневаются, то могу сказать: "Рожайте!" Я не знала, что такоетоксикоз, высокое давление. Отношение к первому ребенку у меня было, как кмладшему брату. А здесь совсем другое", – призналась звезда.Выяснилось также, что Ольга и Ксения поспорили с Елизаветой Лотовой,которая исполняет в сериале "Практика" рольанестезиолога-реаниматолога. Если будет третий сезон, убеждают актрисыЕлизавету, она обязательно должна стать мамой во второй раз, пишет