Подробности личной жизни актрис, исполняющих главные роли в
сериале Практика, потрясли даже режиссера. Ольге Чудаковой и Ксении
Лавровой-Глинке до самого окончания работы над вторым сезоном удавалось
скрывать беременность от всей съемочной группы.
Подробности личной жизни актрис, исполняющих главные роли в
сериале "Практика", потрясли даже режиссера. Ольге Чудаковой и Ксении
Лавровой-Глинке до самого окончания работы над вторым сезоном удавалось
скрывать беременность от всей съемочной группы.
Дети терпеливо дождались окончания съемок второго сезона
сериала "Практика". А вот когда работа, наконец, была окончена,
Ксения Лаврова-Глинка родила сына, а Ольга Чудакова – дочь.Как рассказала Ольга, еще во время работы над первым сезоном
сериала они с Ксенией спорили о том, кто из них первой станет мамой. В итоге
Лаврова-Глинка обошла Чудакову на 4 месяца.
О том, что актрисы беременны, в съемочной группе второго
сезона сериала "Практика" не знал никто – в том числе и режиссер.
"На площадке никто не знал, что я жду ребенка, кроме нее, потому что я
тщательно скрывала. Ксения знала мою тайну, а я – ее, и мы друг друга
прикрывали. Режиссер узнал о беременности только на озвучении серий", -
призналась Чудакова.
Рассказала Ольга и о том, что отчество ее дочери – не
Алексеевна. Перед самым началом съемок Она разошлась с мужем Алексеем
Моисеевым. Так что себя актриса называет "счастливой молодой мамой".
Чудакова признается, что очень хотела дочку – вот она и пришла к ней три месяца
назад. Старшему сыну Никите уже 20 лет, и он, по словам матери, смотрит на
сестру Машу как на инопланетянина.
Рожать в 40 лет звезде сериала "Практика" было не
страшно. Актриса решила ободрить сомневающихся. "Если женщины в сорок лет
сомневаются, то могу сказать: "Рожайте!" Я не знала, что такое
токсикоз, высокое давление. Отношение к первому ребенку у меня было, как к
младшему брату. А здесь совсем другое", – призналась звезда.
Выяснилось также, что Ольга и Ксения поспорили с Елизаветой Лотовой,
которая исполняет в сериале "Практика" роль
анестезиолога-реаниматолога. Если будет третий сезон, убеждают актрисы
Елизавету, она обязательно должна стать мамой во второй раз, пишет