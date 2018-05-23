Стали известны детали инцидента 2004 года, когда истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet встретил неопознанный летающий объект, названный Tic Tak. Подробности впервые опубликованы в развернутом отчете.

Стали известны детали инцидента 2004 года, когдаистребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet встретил неопознанный летающий объект,названный Tic Tak. Подробности впервые опубликованы в развернутом отчете.НЛОпытались перехватить пилоты Дэвид Фрейвор и его напарник Джим Слейт. Ещев прошлом году Дэвид рассказал, что в ходе тренировочногополета у берегов Сан-Диего в Тихом океане ему приказали перехватить некийлетательный аппарат.Теперь стали известны детали того случая. Прибыв наместо, он увидел неизвестный вращающийся объект, парящий на высоте 24 километранад землей. Американский военный был поражен скоростью, которую удалосьразвить объекту."Это былбелый, почти безликий объект – без двигателей, элементов управления и крыльев",– говорится в отчете в издании The Drive. По словам Фрэвора, как только он начал снижаться, НЛО устремился навстречук истребителю, но затем резко пропал.В докладе отмечается, что подобныевстречи не единичны. ВВС США неоднократно засекали НЛО в том же районе втечении шести дней в ходе военные учений. Идентифицировать объект и отследитьтраекторию его передвижения так и не удалось, несмотря на новейшее оборудование.Также в отчете делается несколько выводов. Вчастности, отмечается, что объект использует технологию неизвестногопроисхождения, которой в настоящее время не владеют США или другие страны, унего имеется возможность к резкому маневрированию, и он становится незаметнымдля невооруженного глаза.После этогозагадочного инцидента Пентагон в 2007 году инициировал так называемую"улучшенную программу идентификации аэрокосмических угроз". На нее было потрачено около 22 миллионовдолларов.