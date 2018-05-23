Дочь Дарьи Стариковой, скончавшейся от рака, передали родственникам. Опекунство оформлено на тетю девочки.

Дочь Дарьи Стариковой, скончавшейся от рака, передали родственникам.Опекунство оформлено на тетю девочки.В оформлении всех необходимых документов родственникам ДарьиСтариковой помог муниципалитет Апатитов. Как сообщили в администрации города,тетя стала опекуном, а семилетняя девочка в этом году пойдет в первый класс.Рассматривается вопрос оказания материальной помощи семье. Каксообщили в правительстве Мурманской области, ребенок будет получать пенсию попотере кормильца. "Министерство социального развития Мурманской областибудет доплачивать до величины прожиточного минимума – до 12,5 тысячи рублей",– заявили в пресс-службе областной администрации.