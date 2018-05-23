Дочь Дарьи Стариковой, скончавшейся от рака, передали родственникам.
Опекунство оформлено на тетю девочки.
Дочь Дарьи Стариковой, скончавшейся от рака, передали родственникам.
Опекунство оформлено на тетю девочки.
В оформлении всех необходимых документов родственникам Дарьи
Стариковой помог муниципалитет Апатитов. Как сообщили в администрации города,
тетя стала опекуном, а семилетняя девочка в этом году пойдет в первый класс.
Рассматривается вопрос оказания материальной помощи семье. Как
сообщили в правительстве Мурманской области, ребенок будет получать пенсию по
потере кормильца. "Министерство социального развития Мурманской области
будет доплачивать до величины прожиточного минимума – до 12,5 тысячи рублей",
– заявили в пресс-службе областной администрации.