В США родители в судебном порядке выселили
взрослого сына Майкла Ротондо из их жилища. Наследник вернулся в отчий дом в 22
года и самостоятельную жизнь вести не желал.
В США родители в судебном порядке выселили
взрослого сына Майкла Ротондо из их жилища. Наследник вернулся в отчий дом в 22
года и самостоятельную жизнь вести не желал.
Родители
много раз просили Майкла найти работу и даже предлагали ему деньги на поиски
нового жилья. В частности, они советовали сыну продать ненужные вещи, в
частности, музыкальный центр и некоторые инструменты.
Судья встал на сторону родителей и постановил выселить мужчину. Ротондо
назвал вердикт возмутительным и пообещал подать апелляцию, но ему отказали,
передает сайт
Судья спросил у мужчины, не думал ли он
потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько он потратил на борьбу
с решением суда. До суда мужчина получал несколько уведомлений о
выселении, но, по его словам, ему не дали достаточно времени.
Также семью расстраивал и тот факт, что сын
никак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в домашних делах.
На
это Ротондо на суде заявил, что все эти годы от него никто и не ждал, что он будет
вкладываться в бытовые траты или помогать в домашних делах. Американец, якобы,
думал, что родителей устраивает такое положение вещей.
Работу американец потерял еще восемь лет назад. Он
утверждает, что сейчас занят в бизнесе, связанном с интернет-сайтами, но не
раскрыл подробностей.
В ближайшее время он будет обязан покинуть отчий
дом. В противном случае Майклу Ротондо уже будет грозить уголовная
ответственность за неисполнение решения суда, сообщает CNN.