В США родители в судебном порядке выселили взрослого сына Майкла Ротондо из их жилища. Наследник вернулся в отчий дом в 22 года и самостоятельную жизнь вести не желал.

В США родители в судебном порядке выселиливзрослого сына Майкла Ротондо из их жилища. Наследник вернулся в отчий дом в 22года и самостоятельную жизнь вести не желал.Родителимного раз просили Майкла найти работу и даже предлагали ему деньги на поискинового жилья. В частности, они советовали сыну продать ненужные вещи, вчастности, музыкальный центр и некоторые инструменты.Судья встал на сторону родителей и постановил выселить мужчину. Ротондоназвал вердикт возмутительным и пообещал подать апелляцию, но ему отказали,передает сайтСудья спросил у мужчины, не думал ли онпотратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько он потратил на борьбус решением суда. До суда мужчина получал несколько уведомлений овыселении, но, по его словам, ему не дали достаточно времени.Также семью расстраивал и тот факт, что сынникак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в домашних делах.Наэто Ротондо на суде заявил, что все эти годы от него никто и не ждал, что он будетвкладываться в бытовые траты или помогать в домашних делах. Американец, якобы,думал, что родителей устраивает такое положение вещей.Работу американец потерял еще восемь лет назад. Онутверждает, что сейчас занят в бизнесе, связанном с интернет-сайтами, но нераскрыл подробностей.В ближайшее время он будет обязан покинуть отчийдом. В противном случае Майклу Ротондо уже будет грозить уголовнаяответственность за неисполнение решения суда, сообщает CNN.