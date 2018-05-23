Курортная красавица Юрмала готовится к четвертому музыкальному фестивалю Лайма. Рандеву. С 19 по 22 июля на сцену зала Дзинтари будут выходить суперзвезды. Накануне открытия с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле встретился корреспондент Dni.Ru.

Курортная красавица Юрмала готовится к четвертому музыкальному фестивалю "Лайма. Рандеву". С 19 по 22 июля на сцену зала "Дзинтари" будут выходить суперзвезды. Накануне открытия с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле встретился корреспондент Dni.Ru.Лайма Вайкуле, традиционно, собирает все сливки шоу-бизнеса. Причем приезжают к ней даже те звезды, которых в России в силу политических причин услышать часто невозможно. В прошлом году, например, в Юрмале пели Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе. А в этом, в числе прочих, выступят Нино Катамадзе, Андрей Макаревич и даже Верка Сердючка. "Политика нашего фестиваля в том, что он вне политики, вне распрей и конфликтов", – пояснила Вайкуле.Сердючка, кстати, давно не дает концертов, но Лайме удалось уговорить воплотившего образ проводницы со звездой во лбу Андрея Данилко. "Мы дружим много лет, можем часами говорить по телефону, и даже странно, что только сейчас он будет участвовать в "Рандеву", – пояснила Лайма.А вот Филипп Киркоров, который с Лаймой тоже знаком очень много лет, в шутку обиделся – мол, как это так, что на таком прекрасном празднике песни он до сих пор не блистал. В этом году справедливость восторжествует – Филипп, как уверяет Лайма, на "Вечере хитов" предстанет в неожиданном образе и даже споет с ней дуэтом. Роскошной прибалтийской звезде удалось соблазнить поп-короля!За четыре фестивальные дня в Юрмале споют более шестидесяти артистов. Вайкуле объяснила, как отбирала их. "Каждому артисту я позвонила лично и пригласила – это правильно, когда хозяин сам зовет гостей, – улыбается певица. – А в отборе руководствовалась только одним – талантом. Причем в фестивале участвуют такие звезды, что даже я, опытный артист, робею выходить вместе с ними на сцену. Марио Бионди (обладающий бархатным баритоном певец из Италии – Прим. Ред.) например. Эта ж такая величина!""Есть артисты, которые берут публику голосом, есть, которые умеют подать себя, есть прекрасно выглядящие. Я же зову тех, у кого сочетаются все эти качества – самых больших звезд, – рассказала артистка. – Но даю сцену и молодым, у которых, на мой взгляд, яркое будущее". Она добавила, что все гости будут петь вживую и за чисто символические деньги, "о которых даже говорить смешно".Председатель оргкомитета "Рандеву" Александр Шенкман не без гордости заверил Dni.ru, что в прошлом году телевизионная аудитория фестиваля превысила 100 миллионов человек – это больше, между прочим, чем зрителей у "Евровидения". В этом году ожидается новый рекорд.