В скором времени покупатели столкнутся с дефицитом колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих товаров животного происхождения. Большинство поставщиков и производителей до сих пор не зарегистрировалась в системе Меркурий, что автоматически закрывает доступ их продукции к полкам магазинов.

В скором времени покупатели столкнутся с дефицитом колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих товаров животного происхождения. Большинство поставщиков и производителей до сих пор не зарегистрировалась в системе "Меркурий", что автоматически закрывает доступ их продукции к полкам магазинов.Система "Меркурий" устроена таким образом, что в ней отражается все этапы производства и перемещения продуктов животного происхождения. Она создана с целью уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах, пишет RG.ru.По последним данным, лишь 5% компаний стабильно работают в "Меркурии". Представители Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что это число равняется 25-30% от общего числа организаций.Те, кто к 1 июля не перейдет на новую систему, не смогут поставлять продукты животного происхождения на полки магазинов. Члены ассоциации обратились к территориальным органам ветеринарного контроля помочь поставщикам зарегистрироваться в "Меркурии", передает .Информация дополняется.