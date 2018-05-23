УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести несовершеннолетнего Кирияку Иона Ивановича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести несовершеннолетнего Кирияку Иона Ивановича, 11.09.2000 года рождения, жителя г. Москвы, который 17 мая ушел из дома в п. Мосрентген и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие черные.Особые приметы: сутулый, наличие горба, косоглазие левого глаза ,бельмо на правом глазу, разговаривает с акцентом.Был одет: черная футболка, шорты черные, кофта черная, кроссовки черного цвета, носки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79