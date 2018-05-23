Звезда Битвы экстрасенсов Николь Кузнецова убита горем.
Немецкие врачи не смогли помочь ей победить недуг.
Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова убита горем.
Немецкие врачи не смогли помочь ей победить недуг.
Николь из-за врожденного заболевания дышит через специальную
трахеостомическую трубку в горле. Женщина ложилась под нож хирургов более 20
раз.
В этом году Кузнецова решила обратиться со своей бедой к
немецким специалистам. Врачи обещали провести сложнейшую процедуру с
использованием ее собственного ребра.
"Через пару часов мне
сделают операцию. Одну из самых важных в моей жизни... решающую. Если все пройдет
хорошо, я проснусь через несколько часов без трубки и смогу уже дышать без нее...
В августе было бы 7 лет, как мне сделали трахеотомию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала Николь в соцсетях.
Девушка пообещала подписчикам выйти на связь сразу после
того, как отойдет от наркоза. Она отметила, что операция на дыхательных путях –
это очень рискованный шаг, однако благодаря постоянной поддержке близких,
друзей и поклонников, ей не страшно решиться на опасную процедуру.
Ниже экстрасенс добавила, что не смогла получить квоту
у российских властей
на так
необходимое ей заграничное лечение. "Из-за курса € операция получилась на 200 тысяч
дороже. НО мне предстоит еще не один приезд в Штуттгарт, ведь профессор хочет
мне восстановить голос, поэтому планирую по приезду все же добить МИНЗДРАВ", -
написала она в конце сообщения.
Звезда вышла на связь через восемь часов. На опубликованном
снимке она горько плачет, лежа на больничной койке. Ниже она написала: "Я
больше не верю в чудеса". Видимо, идея врачей Германии потерпела фиаско. Поклонники у Николь оказались очень чуткие, они
моментально принялись успокаивать звезду в комментариях.