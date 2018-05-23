Звезда Битвы экстрасенсов Николь Кузнецова убита горем. Немецкие врачи не смогли помочь ей победить недуг.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова убита горем.Немецкие врачи не смогли помочь ей победить недуг.Николь из-за врожденного заболевания дышит через специальнуютрахеостомическую трубку в горле. Женщина ложилась под нож хирургов более 20раз.В этом году Кузнецова решила обратиться со своей бедой кнемецким специалистам. Врачи обещали провести сложнейшую процедуру сиспользованием ее собственного ребра."Через пару часов мнесделают операцию. Одну из самых важных в моей жизни... решающую. Если все пройдетхорошо, я проснусь через несколько часов без трубки и смогу уже дышать без нее...В августе было бы 7 лет, как мне сделали трахеотомию (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала Николь в соцсетях.Девушка пообещала подписчикам выйти на связь сразу послетого, как отойдет от наркоза. Она отметила, что операция на дыхательных путях –это очень рискованный шаг, однако благодаря постоянной поддержке близких,друзей и поклонников, ей не страшно решиться на опасную процедуру.Ниже экстрасенс добавила, что не смогла получить квотуу российских властейна такнеобходимое ей заграничное лечение. "Из-за курса € операция получилась на 200 тысячдороже. НО мне предстоит еще не один приезд в Штуттгарт, ведь профессор хочетмне восстановить голос, поэтому планирую по приезду все же добить МИНЗДРАВ", -написала она в конце сообщения.Звезда вышла на связь через восемь часов. На опубликованномснимке она горько плачет, лежа на больничной койке. Ниже она написала: "Ябольше не верю в чудеса". Видимо, идея врачей Германии потерпела фиаско. Поклонники у Николь оказались очень чуткие, онимоментально принялись успокаивать звезду в комментариях.