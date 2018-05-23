Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова.
С 1 июля текущего года оклады владимирских медиков вырастут на 15%. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова
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Стоит отметить, что в региональной системе здравоохранения базовые оклады медиков увеличиваются регулярно. Повышение производилось 1 июля 2017 года и 1 января 2018 года. Тогда гарантированная часть заработной платы увеличилась на 15 и 10 процентов соответственно.
Увеличение базовых окладов произведено в рамках «дорожной карты» повышения зарплат в медицинской отрасли. При этом с 1 января текущего года заработная плата врачей в среднем по области увеличилась на 20 процентов, работников среднего звена – на 10 процентов и младшего медперсонала – на 20 процентов. По данным за март 2018 года, средняя заработная плата у этих категорий медицинских работников составила 53701 рубль, 27168 рублей и 27125 рублей соответственно.