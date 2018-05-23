С космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовал ракета-носитель Falcon 9 с парой исследовательских зондов для НАСА и пятью коммуникационными спутниками Iridium Next.

С космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовал ракета-носитель Falcon 9 с парой исследовательских зондов (два спутника-близнеца GRACE-FO) для НАСА и пятью коммуникационными спутниками Iridium Next.Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения, сообщает РИА Новости.Спутники зондирования Земли GRACE-FO являются совместной миссией НАСА и немецкого центра геофизических исследований GFZ German Research Centre for Geosciences. Они предназначены для наблюдения за гравитационным полем Земли и изучения изменений водного цикла планеты и ее массы.