Исследование влияния человека на природу натолкнуло ученых на ужасающее открытие. Выяснилось, что развитие онкологических заболеваний у диких животных напрямую связано с деятельностью людей.

Исследование влияния человека на природу натолкнуло ученых на ужасающее открытие. Выяснилось, что развитие онкологических заболеваний у диких животных напрямую связано с деятельностью людей.Эксперты назвали факторы, которые способствуют развитию злокачественных опухолей. Среди них химическое загрязнения атмосферы, радиационное излучение, а также накопление пластика.Более того, серьезные проблемы со здоровьем вызывает сбой суточного ритма, который обусловлен световым загрязнением. В свою очередь, это может увеличить риск заболевания раком, передает .Эксперты сравнивают человеческую деятельность с вирусами, которые изменяют клетки организма под себя. По мнению одного из медиков, люди нарушают устройство среды обитания, чтобы сделать ее более подходящей для своей жизни. При этом подобные "преобразования" пагубно влияют на многие виды и не исключают возможность развития рака.Специалисты убеждены, что смертоносные заболевания встречаются у всех видов животных, которые были достаточно изучены человеком. В данный момент есть крайне мало информации о заболеваемости в дикой природе.Это, в свою очередь, затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности. В будущем ученые продолжат исследование влияния человека на распространение рака у диких животных.